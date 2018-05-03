«Ждут только сигнала»: Одесса готова сражаться вместе с ДНР и ЛНР против украинской власти

Одесса, 3 мая. Воюющий в Донбассе одессит Игорь Немодрук рассказал, что его земляки готовы оказать сопротивление украинской власти, однако для этого им нужна поддержка, которую могли бы оказать ДНР и ЛНР.

По словам Немодрука, одесситы не опустили руки и готовы оказать сопротивление действующей украинской власти, которая поддерживает радикалов и националистов. Однако разочарование и усталость — основные настроения в Одессе в настоящее время. Жители города ждут поддержки, которую, по мнению добровольца, могли бы оказать одесситам ДНР и ЛНР.

«Есть и активная часть, которая готова бороться, но пока такой возможности нет, — приводит слова Немодрука «Политнавигатор». — Я всегда говорил, и не устану повторять, что нам надо отсюда организовывать борьбу. Без поддержки там встать сейчас на какую-то борьбу – это самоубийство. Активные ждут только сигнала и какой-то помощи, чтобы встать с оружием в руках».

Накануне сообщалось, что в Одессе радикалы избили молодого человека, который принес цветы к Дому профсоюзов, где 2 мая 2014 года погибли десятки людей, пишет «Газета.ru».