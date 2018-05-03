Самолет Минобороны Литвы не смог вылететь из Италии

Вильнюс, 3 мая. Самолет литовских Военно-воздушных сил Spartan C-27J, на котором глава оборонного ведомства страны с делегацией должен был возвращаться в Вильнюс из африканского государства, остался в промежуточной воздушной гавани по причине поломки. Об этом в четверг сообщила пресс-служба военного ведомства Литвы.

«Ночью 3 мая при возвращении из Мали в Вильнюс министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса с делегацией, у самолета литовских ВВС Spartan C-27J в аэропорту Италии была обнаружена поломка», — следует из сообщения литовского ведомства.

Согласно информации министерства, в аэропорту города Катанья при финальном осмотре был зафиксирован дефект обшивки. На данный момент неполадки ликвидированы, в ближайшее время самолет будет доставлен в Литву.

Делегация вернулась домой пассажирским рейсом.

Напомним, литовская делегация в составе 21 человека возвращалась в Вильнюс из Мали, где проходила встреча с военными балтийской республики, участвующими в миссии ООН.