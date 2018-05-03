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Самолет Минобороны Литвы не смог вылететь из Италии
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    Самолет Минобороны Литвы не смог вылететь из Италии

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    Самолет Минобороны Литвы не смог вылететь из Италии

    Вильнюс, 3 мая. Самолет литовских Военно-воздушных сил Spartan C-27J, на котором глава оборонного ведомства страны с делегацией должен был возвращаться в Вильнюс из африканского государства, остался в промежуточной воздушной гавани по причине поломки. Об этом в четверг сообщила пресс-служба военного ведомства Литвы.

    «Ночью 3 мая при возвращении из Мали в Вильнюс министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса с делегацией, у самолета литовских ВВС Spartan C-27J в аэропорту Италии была обнаружена поломка», — следует из сообщения литовского ведомства.

    Согласно информации министерства, в аэропорту города Катанья при финальном осмотре был зафиксирован дефект обшивки. На данный момент неполадки ликвидированы, в ближайшее время самолет будет доставлен в Литву.

    Делегация вернулась домой пассажирским рейсом.

    Напомним, литовская делегация в составе 21 человека возвращалась в Вильнюс из Мали, где проходила встреча с военными балтийской республики, участвующими в миссии ООН.

    Автор: Дана Балан
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