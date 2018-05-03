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В России появится единый каталог товаров, подлежащих обязательной маркировке
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    В России появится единый каталог товаров, подлежащих обязательной маркировке

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    В России появится единый каталог товаров, подлежащих обязательной маркировке

    Москва, 3 мая. Единый каталог товаров, подлежащих обязательной маркировке, появится в России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

    Распоряжение утверждает модель функционирования системы маркировки товаров средствами идентификации. В частности, согласно документу, каждому товару должен присваиваться уникальный код, а единая информационная система маркировки будет хранить всю информацию, генерируемую всеми участниками системы в процессе жизненного цикла товара.

    Уточняется, что код маркировки будет защищаться с помощью российских криптографических технологий. Координатором системы маркировки товаров средствами идентификации назначен Минпромторг России. Нормативно-правовое регулирование отношений в сфере маркировки товаров возложено на Минфин, контролировать функционирование системы и деятельность оператора будет Минкомсвязь.

    Ранее Минздрав сообщал о намерении создать ЗОЖ-маркировку полезных продуктов на российском рынке.

    Автор: Василий Котов
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