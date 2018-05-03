В России появится единый каталог товаров, подлежащих обязательной маркировке

Москва, 3 мая. Единый каталог товаров, подлежащих обязательной маркировке, появится в России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Распоряжение утверждает модель функционирования системы маркировки товаров средствами идентификации. В частности, согласно документу, каждому товару должен присваиваться уникальный код, а единая информационная система маркировки будет хранить всю информацию, генерируемую всеми участниками системы в процессе жизненного цикла товара.

Уточняется, что код маркировки будет защищаться с помощью российских криптографических технологий. Координатором системы маркировки товаров средствами идентификации назначен Минпромторг России. Нормативно-правовое регулирование отношений в сфере маркировки товаров возложено на Минфин, контролировать функционирование системы и деятельность оператора будет Минкомсвязь.

Ранее Минздрав сообщал о намерении создать ЗОЖ-маркировку полезных продуктов на российском рынке.