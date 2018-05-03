В Киеве призвали переходить от декоммунизации к дерусификации

Киев, 3 мая. В Киеве заявили, что Украине пора переходить от так называемой декоммунизации к дерусификации. Таким мнением поделилась скандально известная писательница Лариса Ницой.

«Декоммунизация уже завершается. Давайте переходить к следующему этапу – деколонизации, дерусификации, десоветизации. Следующий этап – это украинизация Украины. Нам нужно подумать, что такое украинизированное можно провести…» — сказала Ницой, выступая в эфире украинского Пятого канала.

Призвав соотечественников к дерусификации, она также отметила, что киевские чиновники ведут страну к «провалу украинизации».

«Уже сегодня заложены провалы украинизации… гражданские активисты требуют, но власть это видит по-своему», — посетовала Ницой.

Отметим, писательница известна своими скандальными заявлениями и нетерпимой позицией по отношению к России. Не так давно Ницой возмутило большое количество русскоговорящих в кинотеатре одного из киевских ТЦ.