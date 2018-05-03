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Свыше двух тысяч военных и 20 кораблей примут участие в учениях НАТО в Румынии
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    Свыше двух тысяч военных и 20 кораблей примут участие в учениях НАТО в Румынии

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    Свыше двух тысяч военных и 20 кораблей примут участие в учениях НАТО в Румынии

    Бухарест, 3 мая. Морские учения НАТО Sea Shield 18 пройдут 4-11 мая в Румынии, сообщает штаб ВМС республики. В учениях примут участие 21 боевой корабль, 10 самолетов, подводная лодка, а также 2,3 тыс. военных из Болгарии, Греции, Румынии, Испании, Турции, Украины, Великобритании и США.

    «Учения Sea Shield 18 являются крупнейшими маневрами НАТО, проводимыми на южном и восточном фланге альянса в 2018 году.  Более 2,3 тысячи военных будут отрабатывать стандартные процедуры НАТО по борьбе с воздушными, подводными и морскими угрозами», — говорится в сообщении.

    Отметим, что США направили на учения патрульный самолет  MPA P 8 Poseidon, Великобритания — три самолета Typhoon, Турция — подводную лодку, фрегат, патрульный корабль и самолет-разведчик, а Румыния — два фрегата, два корвета, два ракетоносца, два тральщика, а также вспомогательные корабли и отряды боевых водолазов.                                                                                                                                           

    Автор: Антон Соколов
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