Москва, 3 мая. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко назвал «пляской на костях» так называемый марш украинского порядка, который устроили националисты в трагический для Одессы день 2 мая.

Участие в акции приняли порядка тысячи человек, среди них активисты запрещенных в России радикальных группировок «Национальный корпус — Одесса», «Правый сектор»1, «Свобода», «Национальная дружина» и «Сокол». Марш проходит под лозунгами «Слава Украине! — Героям Слава!», «Украина превыше всего — Смерть врагам!». Колонну сопровождали полицейские.

Организаторы акции заявили, что этот марш был призван продемонстрировать победу украинского народа, «который 2 мая 2014 года в Одессе остановил сценарий по развалу страны». Напомним, в тот день от рук украинских радикалов на Греческой площади и в Доме профсоюзов на Куликовом поле погибли 48 активистов «антимайдана». Пострадавшими стали еще 250 человек.

По мнению Журавко, участниками этого марша стали те, кто в жизни своей не построил даже собачьей будки. «У них знаний ноль. <...> У меня от них просто отвращение», — признался он.

Организация этой акции, по его словам, стала возможной благодаря СБУ и финансированию со стороны западных спецслужб. Доказательством этому, как считает Журавок, стали подготовленные ко 2 мая сотни флагов, плакатов и баннеров, которые использовали участники марша, надписи на их футболках.

«Участников этого марша сотнями автобусов и поездами свозили со всей Украины, как правило, из Западной. Так что это в чистом виде марш пришельцев, марш новых оккупантов», — заявил он.

При этом он с возмущением заметил, что европейские власти никак не отреагировали на происходящее: «Европа, как всегда, снова слепа». Прошелся Журавко и по действиям украинского президента Петра Порошенко, продолжающего, по его словам, «загонять людей в угол».

«Он, наверное, забыл, что пружина сжимается не до бесконечности. И в один прекрасный день она разожмется», — заметил экс-депутат, заверив, что все лозунги националистов о победе 2 мая на «костях невинных людей», одесситы не забудут.

Политик обратился напрямую и к участникам акции, объяснив им, что если они делают выбор стать «стать пушечным мясом» для этого режима, то должны быть готовы к тому, чтобы «свои кости где-то сложить с позором». «И про вас никто не вспомнит. Тем более с благодарностью», — добавил он.

В заключение Журавко призвал украинцев спасать свою страну от киевских властей, который давно сидят «на американском поводке». Именно из-за них, по его словам, Украина может прекратить свое существование на карте мира.

1 Организация запрещена на территории РФ.