Тематические брелоки и карты «Тройка» к ЧМ-2018 появятся в московском метро

Москва, 3 мая. Тематические карты и брелоки «Тройка» в честь первенства мира по футболу 2018 года готовятся выпустить в российской столице. Об этом сообщается в четверг на портале мэра и правительства Москвы.

По уточненным данным, карты и брелоки с символикой мундиаля-2018 появятся в столичном метрополитене в мае. Отмечается, что общий тираж тематических брелоков составит 2 тысячи штук, карт — 100 тысяч.

По словам главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, брелоки можно будет приобрести в сувенирных витринах на стойках «Живое общение», а также магазинах на станциях метрополитена «Трубная» и «Маяковская» в этом месяце, пишет «Вечерняя Москва».

Также сообщается, что карты будут реализовываться во всех кассах столичного метрополитена в конце мая. На проездных нанесут российский триколор.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Финал состоится в Москве.