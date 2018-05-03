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Лавров назвал похищением отказ Лондона в доступе России к Скрипалям
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    Лавров назвал похищением отказ Лондона в доступе России к Скрипалям

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    Лавров назвал похищением отказ Лондона в доступе России к Скрипалям

    Москва, 3 мая. Отказ Лондона в консульском доступе России к бывшему полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери можно рассматривать как похищение или преднамеренную изоляцию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянскому изданию «Панорама».

    «Отказ властей Великобритании в консульском доступе дает основания рассматривать происходящее как их (Скрипалей – прим. ФАН) похищение или преднамеренную изоляцию. Это абсолютно неприемлемо», — отметил он.

    Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что британские власти предпочитают действиям громкие заявления и «мегафонную дипломатию», в то время как Москва нацелена на сотрудничество.

    Лавров призвал Лондон честно сотрудничать в рамках возбужденного Следственным комитетом России 16 марта уголовного дела по факту покушения на умышленное убийство и направленных британской стороне соответствующих запросов Генпрокуратуры России.

    Напомним, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены в бессознательном состоянии у одного из торговых комплексов в Солсбери 4 марта. По версии следствия, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Несмотря на отсутствие доказательств, Лондон обвинил Москву в якобы причастности к инциденту, а затем начал дипломатическую войну, выслав из страны 23 российских дипломата.

    Автор: Василий Котов
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