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Ученые назвали два самых простых и безопасных способа похудеть
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    Ученые назвали два самых простых и безопасных способа похудеть

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    Ученые назвали два самых простых и безопасных способа похудеть

    Вашингтон, 3 мая. Международная группа ученых под руководством диетологов из США провели исследование и выяснили, какие диеты являются самыми эффективными и безопасными.

    Изучив влияние диет на организм человека, специалисты выявили среди них две самые эффективные. Как оказалось, это средиземноморская и вегетарианская диеты.

    «Наши исследования показывают, что такие диеты, как классическая вегетарианская и средиземноморская, являются самыми действенными, — приводит слова ученых Planet Today. — При этом, они лишены многих опасностей, характерных для других эффективных диет».

    Специалисты добавили, что эти два вида диет помогают людям значительно похудеть, а также снижают уровень холестерина и воздействуют на жирные кислоты и триглицириды.

    Ученые назвали два самых простых и безопасных способа похудеть

    Автор: Катерина Тимошенская
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