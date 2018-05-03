Президентский знак готов к инаугурации Путина

Москва, 3 мая. Президентский знак готов к инаугурации Владимира Путина. На символ власти нанесены имя избранного главы государства и год вступления в должность, рассказал глава центра «Русские ремесла» Игорь Беляев.

Он напомнил, что центральной фигурой знака является большой крест ордена «За заслуги перед Отечеством».

«Этот большой крест в поперечине имеет длину 6 сантиметров и выполнен из чистого золота самой высокой пробы. На изготовление этого знака использовано золото, так называемые три девятки, 999-й пробы. Здесь же имеется так называемая стандартная орденская цепь, состоящая из 17 звеньев. Девять звеньев — это изображение государственного герба, и восемь медальонов с девизом ордена…» — отметил Беляев в интервью РИА Новости.

Напомним, торжественная церемония инаугурации президента России пройдет в Кремле в понедельник, 7 мая.

Ранее стало известно, что на этот раз, вполне возможно, церемония обойдется без традиционного проезда президентского кортежа по улицам Москвы.