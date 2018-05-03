Саперы обнаружили на Украине более 700 взрывоопасных предметов на майских праздниках

Киев, 3 мая. Саперы нашли на территории Украины свыше 700 взрывоопасных предметов во время майских праздников. Об этом в четверг сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По данным пресс-службы украинского ведомства, саперы каждый день проводят работы по обследованию территории Украины, обнаружению и нейтрализации взрывоопасных предметов.

«В течение майских праздников, с 28 апреля по 2 мая, осуществлен 131 выезд, в ходе которых выявлены 705 боеприпасов», — следует из сообщения.

Отмечается, что накануне саперы изъяли 5 взрывоопасных предметов на территории подконтрольной Киеву территории Донецкой области.

Согласно информации ведомства, в общей сложности с начала 2018 года саперы нейтрализовали на территории Украины более 18 тысяч взрывоопасных предметов, в том числе 193 авиабомбы.

Напомним, украинское руководство весной 2014 года объявило о начале военной операции против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале того же года.