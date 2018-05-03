«Сами себе копают яму»: в Крыму оценили санкции Украины против РФ 

Симферополь, 3 мая. Решение Украины ввести против России аналогичные США санкции негативно повлияет на украинскую экономику – «они сами себе копают яму». Об этом рассказал руководитель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

Ранее украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киев может ввести аналогичные Вашингтону ограничительные меры против российских предпринимателей, а также продлить ранее введенные.

Как пишет РИА Новости, Иоффе назвал решение Украины «отвратительным попугайничеством», которое показывает, что украинский режим находится на последнем издыхании. Он уточнил, что «попугайство в политике – это всегда показатель слабости». При этом глава Общественной палаты Крыма считает, что санкции Киева против России будут нести больший вред Европе и самой Украине.