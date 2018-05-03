Власти Крыма объяснили, почему украинцы предпочитают отдых на курортах полуострова

Симферополь, 3 мая. Украинские туристы предпочитают отдыхать на курортах Крыма, так как на полуострове их ждет радушный прием, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Волченко в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» объяснил, почему украинцы продолжают ездить на полуостров, несмотря на возмущения министра по вопросам так называемых «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Вадима Черныша.

«Здесь рады жителям Украины, так же как и жителям любой другой страны, — констатировал крымский министр. — Мы стараемся, чтобы им здесь понравилось, и они возвращались снова».

По данным Волченко, в 2017 году крымские курорты посетило порядка 800 тысяч туристов с Украины.