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Политика
Власти Крыма объяснили, почему украинцы предпочитают отдых на курортах полуострова
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    Власти Крыма объяснили, почему украинцы предпочитают отдых на курортах полуострова

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    Власти Крыма объяснили, почему украинцы предпочитают отдых на курортах полуострова

    Симферополь, 3 мая. Украинские туристы предпочитают отдыхать на курортах Крыма, так как на полуострове их ждет радушный прием, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

    Волченко в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» объяснил, почему украинцы продолжают ездить на полуостров, несмотря на возмущения министра по вопросам так называемых «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Вадима Черныша.

    «Здесь рады жителям Украины, так же как и жителям любой другой страны, — констатировал крымский министр. — Мы стараемся, чтобы им здесь понравилось, и они возвращались снова».

    По данным Волченко, в 2017 году крымские курорты посетило порядка 800 тысяч туристов с Украины.

    Власти Крыма объяснили, почему украинцы предпочитают отдых на курортах полуострова

     

    Автор: Катерина Тимошенская
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