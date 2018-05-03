Сирия сегодня: США ведут курс на развал САР, разминирование Думы, российский истребитель СУ-30СМ разбился в Латакии

Сирия, 3 мая. Соединенные Штаты ведут курс на развал Сирийской Арабской Республики (САР), заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров. Обвинения в мнимой «химатаке» в САР абсурдны, отметили в МИД. Разминирование города Дума займет несколько месяцев. В Латакии разбился российский истребитель СУ-30СМ. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Развал САР

Соединенные Штаты продолжают активно «обустраиваться» на восточном берегу Евфрата в САР, фактически США ведут курс на развал Сирии. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Хотя в Госдепартаменте США и Белом доме клятвенно заверяли, что их единственная цель — изгнать из этой страны террористов, на практике США сейчас активно обустраиваются на восточном берегу Евфрата, фактически ведут курс на развал Сирии. Такой курс поощряют и отдельные союзники США», — заявил Лавров.

Кроме того, Лавров упомянул ситуацию в САР как пример расхождения между риторикой и реальными действиями Соединенных Штатов в политике по отношению к РФ.

«К сожалению, мы часто сталкиваемся с ситуацией — причем применительно не только к российско-американским отношениям, но и к другим международным темам, — когда звучащие в Вашингтоне заявления не соответствуют реальным действиям», — отметил министр.

Как ранее сообщала «Газета.ru», ссылаясь на заявление Госдепа, США вместе с союзниками начинают операцию по освобождению последних оплотов «Исламского государства1» (деятельность организации запрещена на территории России по решению Верховного суда РФ) в САР.

Мнимая «химатака»

Также Лавров отметил, что обвинения в адрес Российской Федерации в «зачистке» места предполагаемой химической атаки в Думе абсурдны.

«Не можем принять логику тех, кто выдает произвольное наказание за лучшее доказательство вины. Это нонсенс. Абсурдны и последующие обвинения в том, что российские военные якобы затянули выезд экспертов, а сами тем временем «зачистили место», — сказал Лавров.

Ранее Государственный департамент Соединенных Штатов заявил, что Российская Федерация в САР якобы занимаются «зачисткой» места предполагаемой химатаки в городе Дума. Поэтому якобы не пускала туда экспертов ОЗХО.

По словам Лаврова, специалисты могут подтвердить, что невозможно в условиях разрушенной застройки уничтожить следы химической атаки, поскольку «вещества проникают глубоко в почву, в стены зданий».

Разминирование Думы

Полное разминирование города Дума в САР, который полностью освобожден от боевиков террористической группировки «Джейш аль-Ислам» (запрещена в РФ), займет до трех месяцев. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

«Сейчас идет активное разминирование города. На сегодняшний день сирийскими саперами найдено и обезврежено 1,2 тысячи мин, 1,5 тонны взрывчатки, 4 тысячи самодельных взрывных устройств. Полное разминирование города займет до трех месяцев», — рассказал представитель Центра.

Падение самолета

На территории САР разбился российский истребитель СУ-30СМ, оба пилота, находившиеся на борту, погибли. Эту информацию подтвердили в Минобороны РФ.

По некоторым данным, самолет упал в Средиземное море из-за птицы, попавшей в двигатель самолета. Источники сообщают, что самолет упал неподалеку от города Джебла в провинции Латакия.

1 Организация запрещена на территории РФ.