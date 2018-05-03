ВСУ нарушили режим перемирия в Донбассе 20 раз за сутки

Донецк, 3 мая. За последние сутки украинские силовики нарушили режим перемирия в Донбассе 20 раз, сообщил в четверг представитель Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Он уточнил, что всего по территории ДНР было выпущено 55 мин и снарядов, при обстрелах украинские силовики использовали гранатометы различного типа, бронетехнику и стрелковое оружие.

«Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 483 единицы», — уточнил представитель ДНР в СЦКК.

Напомним, Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.

В целях урегулирования ситуации в Донбассе были подписаны минские соглашения, неоднократно вводились режимы перемирия, однако из республик продолжают регулярно поступать сообщения об обстрелах со стороны ВСУ.