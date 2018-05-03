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Сирия: наблюдатели РФ зафиксировали нарушения режима прекращения огня в Алеппо и Хомсе
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    Сирия: наблюдатели РФ зафиксировали нарушения режима прекращения огня в Алеппо и Хомсе

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    Сирия: наблюдатели РФ зафиксировали нарушения режима прекращения огня в Алеппо и Хомсе

    Москва, 3 мая. В Сирии в течение минувших суток российскими наблюдателями зафиксировано 5 нарушений режима прекращения боевых действий, турецкими — 3. Об этом сообщает Минобороны РФ.

    В информационном бюллетене военного ведомства отмечается, что наблюдатели РФ зафиксировали факты стрельбы в провинциях Алеппо, Хомс и Латакия, представили Турции — в Хаме.        

    Напомним, ранее стало известно, что сирийская авиация при поддержке ВКС РФ нанесла массированный удар по группировке боевиков в провинции Хама. В результате проведенной операции был уничтожен один из крупнейших военных объектов террористов в этом районе — подземная военная база формирования «Джейш Аль-Изза».

    Автор: Федор Веснин
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