Политический вес: Собчак призналась, что поправилась после кампании на выборах-2018

Москва, 3 мая. Журналист и телеведущая Ксения Собчак на своей странице в социальной сети Instagram призналась, что набрала лишний вес во время избирательной кампании.

Диалог с супругом Максимом Виторганом бывший кандидат в президенты Российской Федерации разместила в своем аккаунте.

«Любимый, мне кажется, за последние полгода я сильно поправилась на всех этих агитациях-конференциях!» — обратилась к мужу Собчак.

Виторган призвал супругу не переживать и отметил, что она «просто набрала политический вес», сообщает «URA.RU».

Ранее подписчики экс-кандидата в главы РФ Собчак раскритиковали журналистку за неуместную шутку в Instagram по библейским мотивам.

Бурю негативных эмоций у подписчиков телеведущей вызвало ее высказывание в социальной сети, касающееся ветхозаветной истории про Ноя, который собирал животных на ковчег.