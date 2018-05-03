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Политический вес: Собчак призналась, что поправилась после кампании на выборах-2018
Политика
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    Политический вес: Собчак призналась, что поправилась после кампании на выборах-2018

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    Политический вес: Собчак призналась, что поправилась после кампании на выборах-2018

    Москва, 3 мая. Журналист и телеведущая Ксения Собчак на своей странице в социальной сети Instagram призналась, что набрала лишний вес во время избирательной кампании.

    Диалог с супругом Максимом Виторганом бывший кандидат в президенты Российской Федерации разместила в своем аккаунте.

    «Любимый, мне кажется, за последние полгода я сильно поправилась на всех этих агитациях-конференциях!» — обратилась к мужу Собчак.

    Виторган призвал супругу не переживать и отметил, что она «просто набрала политический вес», сообщает «URA.RU».

    Ранее подписчики экс-кандидата в главы РФ Собчак раскритиковали журналистку за неуместную шутку в Instagram по библейским мотивам.

    Бурю негативных эмоций у подписчиков телеведущей вызвало ее высказывание в социальной сети, касающееся ветхозаветной истории про Ноя, который собирал животных на ковчег.

    Автор: Дана Балан
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