Президент Молдавии возглавит «Бессмертный полк» в Кишиневе

Кишинев, 3 мая. В День Победы Кишинев присоединится к акции «Бессмертный полк». Шествие в городе возглавит президент Молдавии Игорь Додон.

Лидер Молдавии на своей странице в Facebook сообщил о проведении 9 мая в Кишиневе акции «Бессмертный полк», в которой примут участие десятки тысяч граждан страны. Шествие пройдет от центральной площади Кишинева до Мемориала «Вечность». Додон намерен возглавить марш.