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Президент Молдавии возглавит «Бессмертный полк» в Кишиневе
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    Президент Молдавии возглавит «Бессмертный полк» в Кишиневе

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    Президент Молдавии возглавит «Бессмертный полк» в Кишиневе

    Кишинев, 3 мая. В День Победы Кишинев присоединится к акции «Бессмертный полк». Шествие в городе возглавит президент Молдавии Игорь Додон.

    Лидер Молдавии на своей странице в Facebook сообщил о проведении 9 мая в Кишиневе акции «Бессмертный полк», в которой примут участие десятки тысяч граждан страны. Шествие пройдет от центральной площади Кишинева до Мемориала «Вечность». Додон намерен возглавить марш.

    «Вечером 8 мая на площади Великого национального собрания состоится праздничный концерт с участием народного артиста России Олега Газманова и заслуженного артиста России Дениса Майданова, — констатировал молдавский лидер. — После концерта будет дан грандиозный салют в честь Дня Победы».

    Президент Молдавии возглавит «Бессмертный полк» в Кишиневе

    Автор: Катерина Тимошенская
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