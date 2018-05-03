Президент Молдавии возглавит «Бессмертный полк» в Кишиневе
Кишинев, 3 мая. В День Победы Кишинев присоединится к акции «Бессмертный полк». Шествие в городе возглавит президент Молдавии Игорь Додон.
Лидер Молдавии на своей странице в Facebook сообщил о проведении 9 мая в Кишиневе акции «Бессмертный полк», в которой примут участие десятки тысяч граждан страны. Шествие пройдет от центральной площади Кишинева до Мемориала «Вечность». Додон намерен возглавить марш.
«Вечером 8 мая на площади Великого национального собрания состоится праздничный концерт с участием народного артиста России Олега Газманова и заслуженного артиста России Дениса Майданова, — констатировал молдавский лидер. — После концерта будет дан грандиозный салют в честь Дня Победы».