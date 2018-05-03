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Роулинг попросила прощения у читателей за «убийство» эльфа Добби
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    Роулинг попросила прощения у читателей за «убийство» эльфа Добби

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    Роулинг попросила прощения у читателей за «убийство» эльфа Добби

    Лондон, 3 мая. Автор всемирно известных книг о волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг на своей странице в Twitter попросила у читателей прощения за то, что «убила» эльфа Добби.

    Как отметила писательница, она просит прощения за смерть героя, который погиб не во время битвы за Хогвартс, а отдал свою жизнь «за спасение людей, которые выиграли ее». Роулинг уточнила, что говорит о домовом эльфе Добби.

    Напомним, Роулинг ежегодно 2 мая просит прощения за смерть какого-либо персонажа своих книг. Как рассказала писательница, там она отмечает годовщину битвы за Хогвартс. Как пишет «Свободная Пресса», в 2017 году Роулинг извинилась за смерть Северуса Снейпа.

    Роулинг попросила прощения у читателей за «убийство» эльфа Добби

    Автор: Анна Иванова
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