Роулинг попросила прощения у читателей за «убийство» эльфа Добби

Лондон, 3 мая. Автор всемирно известных книг о волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг на своей странице в Twitter попросила у читателей прощения за то, что «убила» эльфа Добби.

Как отметила писательница, она просит прощения за смерть героя, который погиб не во время битвы за Хогвартс, а отдал свою жизнь «за спасение людей, которые выиграли ее». Роулинг уточнила, что говорит о домовом эльфе Добби.

Напомним, Роулинг ежегодно 2 мая просит прощения за смерть какого-либо персонажа своих книг. Как рассказала писательница, там она отмечает годовщину битвы за Хогвартс. Как пишет «Свободная Пресса», в 2017 году Роулинг извинилась за смерть Северуса Снейпа.