Москва, 3 мая. Сбербанк сообщил о снижении ставок по потребительским кредитам без обеспечения на 1-8 процентных пунктов. Уровень снижения ставки, как уточнили в банке, зависит от суммы кредита.

Таким образом, ставки для кредитов на сумму от 300 тысяч до одного миллиона рублей снизились на 1-4 процентных пункта до 11,9-15,9%, а для кредитов от одного миллиона рублей и выше снижение ставок составит восемь процентных пунктов – до 11,9% годовых.

В банке уточнили, что ставки по потребительским кредитам на 30-300 тысяч рублей останутся на прежнем уровне – под 12,9-19,9% годовых.

Также с 3 мая Сбербанк увеличил максимальную сумму кредита для своих зарплатных кредитов. Теперь она составляет пять миллионов рублей. При этом минимальный возраст заемщика понижен с 21 года до 18 лет.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в мае российские банки не собираются проводить акции для вкладчиков с повышенными процентами. В Сбербанке уточняли, что в начале апреля ко Дню Победы уже был введен вклад, позволяющий клиентам получить повышенный процент при отчислениях в благотворительный фонд.