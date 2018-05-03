СК РФ назначил новые экспертизы по делу о пожаре в Кемерово

Москва, 3 мая. СК РФ назначил новые экспертизы в рамках уголовного дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Такой информацией поделилась официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«По уголовному делу о гибели людей при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове назначен ряд дополнительных сложных экспертиз. В их числе специальная пожарно-техническая и фоноскопическая экспертизы, а также экспертиза по изъятым видеозаписям», — приводит комментарий Петренко ТАСС.

Представитель СК отметила, что экспертизы назначены по результатам недавней встречи главы СК с потерпевшими для проверки озвученных ими доводов. К проведению новых экспертиз привлечены ведущие российские исследовательские учреждения.

Напомним, в настоящее время в деле восемь фигурантов, которым уже предъявлено обвинение. Ранее стало известно, что основной собственник ТЦ «Зимняя вишня» готов профинансировать снос здания.

Один из крупнейших пожаров в современной российской истории произошел 25 марта в ТЦ в центре Кемерово. Жертвами трагедии стали 60 человек.