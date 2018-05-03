Киев пытается сплавить отработанное топливо АЭС в Европу

Киев, 3 мая. Украина пытается найти европейскую альтернативу России для переработки отработавшего топлива АЭС. За хранение отработанного топлива Киев платит России порядка 200 млн долларов в год.

В настоящее время отработавшее топливо реакторов Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС вывозится в Россию с целью временного хранения и частичной переработки. После переработки оно превращается в остеклованные высокоактивные отходы. Из России обратно на Украину их начнут возвращать в ближайшие несколько лет.

Сегодня украинский оператор атомных электростанций компания «Энергоатом» подписал контракт с французским предприятием Orano для проведения оценки возможности практической реализации услуг по переработке отработавших топливных сборок с украинских реакторов.