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Киев пытается сплавить отработанное топливо АЭС в Европу
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    Киев пытается сплавить отработанное топливо АЭС в Европу

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    Киев пытается сплавить отработанное топливо АЭС в Европу

    Киев, 3 мая. Украина пытается найти европейскую альтернативу России для переработки отработавшего топлива АЭС. За хранение отработанного топлива Киев платит России порядка 200 млн долларов в год.

    В настоящее время отработавшее топливо реакторов Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС вывозится в Россию с целью временного хранения и частичной переработки. После переработки оно превращается в остеклованные высокоактивные отходы. Из России обратно на Украину их начнут возвращать в ближайшие несколько лет.

    Сегодня украинский оператор атомных электростанций компания «Энергоатом» подписал контракт с французским предприятием Orano для проведения оценки возможности практической реализации услуг по переработке отработавших топливных сборок с украинских реакторов.

    Автор: Алексей Громов
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