Вместе бояться веселей: напуганные Су-27 США и НАТО напомнили россиянам котенка по имени Гав

Вашингтон, 3 мая. Эксперты американского издания The National Interest рассказали об «устрашающем» Североатлантический альянс (НАТО) российском истребителе Су-27. Авторы материала отмечают характеристики таких самолетов, как Миг-15, Миг-21, Миг-25 и Миг-29. Однако, по мнению экспертов, лучшим из всех является Су-27.

Российский истребитель Су-27 смог показать отличный результат и «в исполнении перехвата и нанесении наземных ударов». Журналист также указал на другие «выдающиеся» способности российского самолета, пишут «Дни.ру».

Россияне отреагировали на «страхи» американских экспертов, отметив, что войска США находятся не в таком уж хорошем состоянии.

«У них войска вообще в предынфарктном состоянии», — отметил один пользователь.

«То, с каким удовольствием Запад нагоняет страх на себя и всех вокруг напоминает советский мультик, где котенок Гав говорил, что там, где светло, бояться не интересно, а вместе с другом — бояться веселей», — провел аналогию еще один участник дискуссии, сравнив США и НАТО с персонажами мультипликационного фильма «Котенок по имени Гав».

Пользователь Twitter считает, что цель этой статьи — увеличение продаж американского оружия, чтобы «защититься от РФ»: «Будут пугать Россией, чтобы продать свое оружие. Европейцы, раскошеливайтесь на дорогие американские игрушки».

«Это вы еще Сармат не видели», — напомнил еще один юзер.

Другой пользователь не придал большого значения материалу, поскольку американцы верят, по его мнению, в нечисть: «Они там на полном серьезе боятся приведений и зомби».