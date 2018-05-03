Ким Чен Ын оттолкнул попытавшегося сделать фото его жены журналиста

Пхеньян, 3 мая. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын оттолкнул журналиста, который попытался сделать фотографию супруги главы КНДР Ли Соль Чжу.

Известно, что инцидент произошел в конце апреля в Доме мира, который расположен в южной части демилитаризованной зоны. В Сети опубликована видеозапись, на которой видно, как супруги лидеров Северной и Южной Корей заходят в здание. Фотограф преграждает им путь, пытаясь сфотографировать. В это время Ким Чен Ын и толкает журналиста в сторону, пишет «Ридус».

В этот день, 27 апреля, Ким Чен Ын первым из руководителей КНДР перешел демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. Там прошла его встреча с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином.

Накануне стало известно, что Ким Чен Ын одобрил идею переговоров с президентом США Дональдом Трампом в пограничном населенном пункте Пханмунджом, находящемся в демилитаризованной зоне, передает Ura.Ru.