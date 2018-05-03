Меню
Весь мир
Ким Чен Ын оттолкнул попытавшегося сделать фото его жены журналиста
Политика
Владимир Кличко выдал перл, комментируя насмешки над братом
Следующая новость
Загрузка...

    Ким Чен Ын оттолкнул попытавшегося сделать фото его жены журналиста

    191

    Ким Чен Ын оттолкнул попытавшегося сделать фото его жены журналиста

    Пхеньян, 3 мая. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын оттолкнул журналиста, который попытался сделать фотографию супруги главы КНДР Ли Соль Чжу.

    Известно, что инцидент произошел в конце апреля в Доме мира, который расположен в южной части демилитаризованной зоны. В Сети опубликована видеозапись, на которой видно, как супруги лидеров Северной и Южной Корей заходят в здание. Фотограф преграждает им путь, пытаясь сфотографировать. В это время Ким Чен Ын и толкает журналиста в сторону, пишет «Ридус».

    В этот день, 27 апреля, Ким Чен Ын первым из руководителей КНДР перешел демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. Там прошла его встреча с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином.

    Накануне стало известно, что Ким Чен Ын одобрил идею переговоров с президентом США Дональдом Трампом в пограничном населенном пункте Пханмунджом, находящемся в демилитаризованной зоне, передает Ura.Ru.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.