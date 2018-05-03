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Певица Стоцкая «купила» у аферистов сумку и кроссовки за 140 тысяч рублей
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    Певица Стоцкая «купила» у аферистов сумку и кроссовки за 140 тысяч рублей

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    Певица Стоцкая «купила» у аферистов сумку и кроссовки за 140 тысяч рублей

    Москва, 3 мая. Российская поп-певица Анастасия Стоцкая стала жертвой аферистов. Она лишилась 140 тысяч рублей, договорившись о покупке в Instagram.

    В социальной сети Стоцкая рассказала, что условилась с «продавцом», который якобы находился в Европе о покупке сумки и кроссовок. Теперь же певицу «кормят обещаниями». 

    «Увы, совершая покупки в инстаграме, я столкнулась с мошенницей. Взяла деньги за сумку и кроссовки и вот уже две недели морочит мне голову!» — написала Стоцкая.

    Певица написала заявление в полицию, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», отмечает «Свободная Пресса».

    Автор: Федор Веснин
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