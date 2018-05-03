Певица Стоцкая «купила» у аферистов сумку и кроссовки за 140 тысяч рублей
Москва, 3 мая. Российская поп-певица Анастасия Стоцкая стала жертвой аферистов. Она лишилась 140 тысяч рублей, договорившись о покупке в Instagram.
В социальной сети Стоцкая рассказала, что условилась с «продавцом», который якобы находился в Европе о покупке сумки и кроссовок. Теперь же певицу «кормят обещаниями».
«Увы, совершая покупки в инстаграме, я столкнулась с мошенницей. Взяла деньги за сумку и кроссовки и вот уже две недели морочит мне голову!» — написала Стоцкая.
Певица написала заявление в полицию, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», отмечает «Свободная Пресса».