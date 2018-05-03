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В Японии представили щенка акита-ину, которого подарят фигуристке Загитовой
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    В Японии представили щенка акита-ину, которого подарят фигуристке Загитовой

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    В Японии представили щенка акита-ину, которого подарят фигуристке Загитовой

    Токио, 3 мая. Щенка акита-ину, который отправится в Россию в качестве подарка для российской фигуристки Алины Загитовой, представили на Всеяпонской выставке собак данной породы в префектуре Акита в Японии.

    Как сообщили организаторы мероприятия, щенка спортсменка выбрала сама по фотографиям и назвала Масару, передает РИА Новости.

    «Загитова сама выбрала его (щенка – прим. ФАН) по фотографиям. Это девочка, ей два месяца, у нее уже есть имя – Масару. В Японии это мужское имя, но, видимо, для русского слуха оно не вызывает таких ассоциаций и спортсменка выбрала именно его», — пояснил представитель Общества защиты собак акита-ину.

    Щенок весит восемь килограммов и имеет традиционный рыже-белый окрас. Когда Масару отправится в Россию, пока неизвестно.

    Российская фигуристка Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой на зимних олимпийских играх, прошедших зимой в южнокорейском Пхенчхане. Еще до соревнований спортсменка попросила у родителей разрешить ей завести щенка акита-ину в случае победы. Фотографию собаки она увидела, когда готовилась к Олимпиаде в префектуре Ниигата.

    Автор: Василий Котов
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