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Нового главу Ижевска будут выберут по конкурсу
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    Нового главу Ижевска будут выберут по конкурсу

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    Нового главу Ижевска будут выберут по конкурсу

    Ижевск, 3 мая. Депутаты Городской думы Ижевска проведут выборы мэра на конкурсной основе. Об этом рассказали в информационно-аналитическом управлении городской администрации. Отмечается, что главу выберут из состава претендентов, которые подадут свои заявления в конкурсную комиссию.

    При этом в управлении уточнили, что конкурсная комиссия формируется на 50% представителями региональных властей и 50% — из состава городских властей. Как пишет ТАСС, конкурсная комиссия выберет двух финалистов, их будут выносить на рассмотрение сессии.

    Напомним, мэр Ижевска Юрий Тюрин в четверг написал заявление об отставке по собственному желанию.

    Нового главу Ижевска будут выберут по конкурсу

    Автор: Анна Иванова
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