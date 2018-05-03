Нового главу Ижевска будут выберут по конкурсу

Ижевск, 3 мая. Депутаты Городской думы Ижевска проведут выборы мэра на конкурсной основе. Об этом рассказали в информационно-аналитическом управлении городской администрации. Отмечается, что главу выберут из состава претендентов, которые подадут свои заявления в конкурсную комиссию.

При этом в управлении уточнили, что конкурсная комиссия формируется на 50% представителями региональных властей и 50% — из состава городских властей. Как пишет ТАСС, конкурсная комиссия выберет двух финалистов, их будут выносить на рассмотрение сессии.

Напомним, мэр Ижевска Юрий Тюрин в четверг написал заявление об отставке по собственному желанию.