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Порошенко наградил Турчинова за «развитие оборонно-промышленного потенциала Украины»
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    Порошенко наградил Турчинова за «развитие оборонно-промышленного потенциала Украины»

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    Порошенко наградил Турчинова за «развитие оборонно-промышленного потенциала Украины»

    Киев, 3 мая. Президент Украины Петр Порошенко вручил секретарю Совета безопасности и обороны Украины Александру Турчинову орден князя Ярослава Мудрого V степени.

    Соответствующее сообщение было размещено на сайте администрации украинского президента. Уточняется, что Турчинов был удостоен награды якобы «за выдающийся вклад в развитие оборонно-промышленного потенциала Украины» и «создание современных образцов ракетного вооружения».

    «За выдающийся личный вклад в развитие оборонно-промышленного потенциала Украины, создание современных образцов ракетного вооружения постановляю наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Турчинова Александра Валентиновича», — говорится на сайте.

    Напомним, Киев регулярно сообщает о проведении якобы «успешных» испытаний различных вооружений. Однако эксперты неоднократно отмечали, что подавляющая часть украинского «новейшего» оружия основана на советских разработках.

    Кроме того, украинские оборонно-промышленные предприятия вынуждены закупать детали для производства военной техники у других государств. В частности, входящий в госконцерн Укроборонпром завод «Авиакон» для вертолетов Ми-8 закупает лопасти несущего винта у России.

    Автор: Василий Котов
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