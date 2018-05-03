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Глава Минкомсвязи допустил блокировку Viber в России
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    Глава Минкомсвязи допустил блокировку Viber в России

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    Глава Минкомсвязи допустил блокировку Viber в России

    Москва, 3 мая. Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров допустил блокировку мессенджера Viber, если у ФСБ возникнут проблемы с получением ключей шифрования.

    Никифоров не исключил, что вопрос блокировки после Telegram может встать и в отношении Viber — другого популярного мессенджера. Министр объяснил, что такое решение может быть принято, если у ФСБ возникнут проблемы с получением ключей шифрования, и спецслужба обратится в суд.

    Также глава Минкомсвязи отреагировал на замечание журналистов о том, что решение по блокировке Telegram пока выполняется «с переменным успехом».

    «Если оно выполняется с переменным успехом, то есть ответственные должностные лица, которые отвечают за эту работу», — констатировал Никифоров.

    Глава Минкомсвязи допустил блокировку Viber в России

    Автор: Катерина Тимошенская
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