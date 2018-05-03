Лавров: В линии Евросоюза и НАТО по Украине все — антироссийское

Москва, 3 мая. В действиях Европейского союза и Североатлантического альянса в отношении Украины нет ничего проукраинского, все — антироссийское. ОБ этом в четверг заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью итальянскому журналу «Панорама».

«Показательно, что члены ЕС — Германия, Польша и Франция, — засвидетельствовав в феврале 2014 года соглашение об урегулировании кризиса между правительством и оппозицией, мгновенно отказались от своих гарантий под этим документом, как только радикалы его растоптали», — напомнил он.

При этом Лавров указал на то, что Североатлантический альянс, который до государственного переворота призывал нынешнего главу Украины не применять армию против протестующих, после переворота кардинально изменил тон и стал призывать нелегально захвативших власть лиц использовать силу в отношении не согласных с ними регионов «пропорционально», передает ТАСС.

Глава российского МИД обратил внимание на то, что в линии Запада в данном контексте нет ничего проукраинского, все — антироссийское.

Напомним, киевские власти в апреле 2014 года начали силовую операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.