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Лавров: В линии Евросоюза и НАТО по Украине все — антироссийское
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    Лавров: В линии Евросоюза и НАТО по Украине все — антироссийское

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    Лавров: В линии Евросоюза и НАТО по Украине все — антироссийское

    Москва, 3 мая. В действиях Европейского союза и Североатлантического альянса в отношении Украины нет ничего проукраинского, все — антироссийское. ОБ этом в четверг заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью итальянскому журналу «Панорама».

    «Показательно, что члены ЕС — Германия, Польша и Франция, — засвидетельствовав в феврале 2014 года соглашение об урегулировании кризиса между правительством и оппозицией, мгновенно отказались от своих гарантий под этим документом, как только радикалы его растоптали», — напомнил он.

    При этом Лавров указал на то, что Североатлантический альянс, который до государственного переворота призывал нынешнего главу Украины не применять армию против протестующих, после переворота кардинально изменил тон и стал призывать нелегально захвативших власть лиц использовать силу в отношении не согласных с ними регионов «пропорционально», передает ТАСС.

    Глава российского МИД обратил внимание на то, что в линии Запада в данном контексте нет ничего проукраинского, все — антироссийское.

    Лавров: В линии Евросоюза и НАТО по Украине все — антироссийское

    Напомним, киевские власти в апреле 2014 года начали силовую операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.

    Автор: Дана Балан
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