Очередное предупреждение для США: эксперт оценил развертывание китайских ЗРК на спорных островах

Китай тайно установил противокорабельные крылатые ракеты и зенитные ракетные комплексы на трех своих форпостах, которые находятся на спорных островах в Южно-Китайском море. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как сообщает телеканал CNBC, ссылаясь на источники, знакомые с данными американской разведки, за последний месяц системы были развернуты на рифах Мисчиф (Мэйцзи), Саби-Риф и Файери-Кросс архипелага Спратли (Наньша). Данные военные системы дают возможность атаковать суда в радиусе 295 морских миль (около 546 километров), а также поражать воздушные цели на расстоянии 160 морских мил (примерно 296 километров).

Неназванный представитель Пентагона рассказал, что дальнейшая милитаризация аванпостов «послужит только увеличению напряженности и росту недоверия между сторонами», которые претендуют на эту территорию.

Никто не хочет уступать

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в комментарии ФАН отметил, что сейчас в Южно-Китайском море сложилась достаточно интересная ситуация: уже много лет подряд никто из сторон не хочет уступать.

«Китайцы строят на спорных островах своих базы, размещают военные объекты, в целом ведут себя так, будто острова никакие не спорные, а именно китайские. Одновременно США с союзниками постоянно нарушают границы, говорят о свободе судоходства и так далее. При этом КНР не посылает для перехвата американских кораблей и самолетов свои силы, а выносит очередное «китайское предупреждение». Кстати, как правило, Пекин не использует для защиты спорных территорий регулярные вооруженные силы, а предпочитает посылать полицейские части. Но вся беда в том, что риторика вокруг этих островов крайне воинственная», — пояснил Андрей Иванов.

Эксперт напомнил, что еще при Бараке Обаме американские генералы говорили, что готовы чуть ли не всю мощь США использовать для отвоевывания островов. А уж что может быть при Дональде Трампе, сложно и представить. Острова не просто спорная территория.