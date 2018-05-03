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Очередное предупреждение для США: эксперт оценил развертывание китайских ЗРК на спорных островах
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    Очередное предупреждение для США: эксперт оценил развертывание китайских ЗРК на спорных островах

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    Китайское предупреждение — эксперт оценил действия КНР по развертыванию ЗРК на спорных островах

    Китай тайно установил противокорабельные крылатые ракеты и зенитные ракетные комплексы на трех своих форпостах, которые находятся на спорных островах в Южно-Китайском море. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Как сообщает телеканал CNBC, ссылаясь на источники, знакомые с данными американской разведки, за последний месяц системы были развернуты на рифах Мисчиф (Мэйцзи), Саби-Риф и Файери-Кросс архипелага Спратли (Наньша). Данные военные системы дают возможность атаковать суда в радиусе 295 морских миль (около 546 километров), а также поражать воздушные цели на расстоянии 160 морских мил (примерно 296 километров).

    Китайское предупреждение — эксперт оценил действия КНР по развертыванию ЗРК на спорных островах

    Неназванный представитель Пентагона рассказал, что дальнейшая милитаризация аванпостов «послужит только увеличению напряженности и росту недоверия между сторонами», которые претендуют на эту территорию.

    Никто не хочет уступать

    Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в комментарии ФАН отметил, что сейчас в Южно-Китайском море сложилась достаточно интересная ситуация: уже много лет подряд никто из сторон не хочет уступать.

    «Китайцы строят на спорных островах своих базы, размещают военные объекты, в целом ведут себя так, будто острова никакие не спорные, а именно китайские. Одновременно США с союзниками постоянно нарушают границы, говорят о свободе судоходства и так далее. При этом КНР не посылает для перехвата американских кораблей и самолетов свои силы, а выносит очередное «китайское предупреждение». Кстати, как правило, Пекин не использует для защиты спорных территорий регулярные вооруженные силы, а предпочитает посылать полицейские части. Но вся беда в том, что риторика вокруг этих островов крайне воинственная», — пояснил Андрей Иванов.

    Китайское предупреждение — эксперт оценил действия КНР по развертыванию ЗРК на спорных островах

    Эксперт напомнил, что еще при Бараке Обаме американские генералы говорили, что готовы чуть ли не всю мощь США использовать для отвоевывания островов. А уж что может быть при Дональде Трампе, сложно и представить. Острова не просто спорная территория.

    «И давайте не будем забывать, что территориальные споры в международной политике одни из самых сложных. Отдать свою землю не может ни один политик, даже если речь совсем о малозначимых территориях. Но в Южно-Китайском море острова еще и символ великого противостояния Китая и США. И тут проявление слабости будет однозначно воспринято в мире. Поэтому ситуация действительно крайне напряженная. В то же время не стоит ждать большой войны из-за островов. Если она будет, то точно не за острова. Они могут стать только спусковым крючком конфликта. Но если конфликт неизбежен, то повод не так уж и важен. Все-таки первая мировая началась из-за больших противоречий между европейскими державами, а не из-за убийства эрц-герцога Франца Фердинанда», — резюмировал Андрей Иванов.

    Автор: Илья Муромский
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