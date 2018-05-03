Наконец-то в США включили голову: эксперт объяснил, почему Су-27 пугает НАТО

Советский многоцелевой истребитель Су-27 признан одним из лучших самолетов, созданных российскими конструкторами. Об этом сообщает американский аналитический журнал The National Interest.

Издание отмечает, что к легендарным советским летательным аппаратам относятся Миг-15, Миг-21, Миг-25 и Миг-29. Тем не менее, самым лучшим автор материала признал Су-27, который разрабатывался с учетом возможностей F-15 ВВС США.

Сообщается, что Су-27 не только не уступает американцу в скорости и вооружении, но и по многим параметрам превосходит его, что не может не пугать командование США и НАТО. Советский истребитель проектировался для завоевания превосходства в воздухе, однако со временем смог показать немыслимую гибкость в перехвате и нанесении наземных ударов. Кроме того, за время своего существования самолет приобрел различные модификации, что позволило ему расширить свои боевые качества, сохранив универсальность.

«Наконец-то в США кто-то включил голову и посмотрел, что компоновка Су-27 является не просто одной из лучших, она является идеальной. То есть советские конструкторы соединили крыло с фюзеляжем, использовали уникальную механизацию и добавили двигатели с изменяемым вектором тяги. Совокупность всех этих инженерных решений вынуждает американских военных аналитиков ставить Су-27 во главу списка лучших военных самолетов мира», — рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов.

По словам собеседника ФАН, интегральная аэродинамическая схема планера Су-27, в отличие от всепогодного истребителя четвертого поколения F-15 Eagle ВВС США, позволяет выполнять такие фигуры высшего пилотажа, о которых американские летчики могут только мечтать.

«Крыло Су-27 плавно сопрягается с фюзеляжем, что образует единый несущий корпус. Эта компоновка планера и мощные двигатели с изменяемым вектором тяги позволяют самолету выполнять такие фигуры пилотажа, как колокол, кобра Пугачева, различные перевороты. Да Су-27 чуть ли не хвостом вперед может летать. У них (США — прим. ФАН) самолеты так не могут, да и сами летчики боятся что-то похожее делать. А вообще, наши истребители могут позволить делать в воздухе абсолютно все, но при этом ошибок они не прощают», — продолжает Красноперов.

Возможности Су-27 действительно внушительные: истребитель достигает скорости 2,35 Маха, имеет до десяти точек подвески вооружения, на которые могут устанавливаться противовоздушные ракеты малой и средней дальности, целый комплект бомб и ракет класса «воздух-поверхность».

«В мире уже давно сложилось два, так сказать, лагеря — американская военная техника и наша. Американские военачальники давно привыкли считать, что их техника самая лучшая, а тут их эксперты признали заслуги российских авиаконструкторов, что не может не радовать. Уверен, если бы их пилоты полетали на более современных российских Су-35 (истребитель поколения 4++) и Су-57, то сразу бы записали свои F-22 Raptor и F-35 Lightning II в аутсайдеры», — заключил российский эксперт.

Напомним, первый полет истребитель Су-27 совершил в 1977 году. Он сочетал в себе все самые передовые разработки советской школы авиастроения, благодаря которым он получил практически безграничный потенциал для модернизации. В настоящее время десятки современных модификаций этой военной машины, а также самолеты, созданные на его основе, охраняют небо более 20 стран.