Лавров назвал «главную потерю» от введения санкций ЕС

Москва, 3 мая. Глава МИД РФ Сергей Лавров дал оценку возможному восстановлению связей между Россией и Евросоюзом, подорванных введением антироссийских санкций. Восстановить доверие будет непросто, но время будет способствовать этому, уверен министр.

При этом он заметил, что ущерб от санкций можно оценивать по-разному, называть различные цифры, однако главной потерей, по его мнению, является утрата доверия, которое будет непросто восстановить.

«При этом главная потеря, на наш взгляд, заключается в утрате доверия, восстановить которое будет весьма непросто», — сказал Лавров в интервью итальянскому журналу «Панорама».

При этом он подчеркнул, что Россия не отделяет себя от Европы, «не закрывается».

«Думаю, что время объективно работает на восстановление связей Россия-ЕС на благо наших народов, во имя стабильности и процветания европейского континента», — добавил глава МИД РФ.

Политику санкций министр назвал нерезультативной, отметив, что любые односторонние меры экономического давления не только нелегитимны с точки зрения международного права. По словам Лаврова, введение этот санкционный курс был начат США, а затем подхвачен ЕС, но не привел к смене внешней политики Москвы и не заставил Россию отказаться от того, что наша страна считает правильным и справедливым.

Более того, по его мнению, экономика РФ в условиях давления смогла адаптироваться и обратила последствия санкций в свою пользу.