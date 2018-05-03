Большинство россиян считают себя счастливыми – опрос

Москва, 3 мая. Большинство россиян считают себя счастливыми. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Как отмечают социологи, уровень счастья жителей России за последний год поднялся до максимального уровня за все время измерений. Согласно исследованию, в целом счастливыми себя назвали 83% респондентов.

«Традиционно более оптимистично оценивает свое состояние молодежь (87% среди 18–24-летних), респонденты с высоким достатком (96%), чем пожилые люди (79% среди 60-летних и старше) и малообеспеченные (58%)», — отмечается в материалах ВЦИОМ.

Как выяснилось, счастливыми делают россиян семья (30% опрошенных), хорошее самочувствие, как свое, так и близких (16%), хорошая работа (14%). При этом мешают быть счастливыми россиянам материальные проблемы (7%).

Ранее, как передавал канал «Подмосковье 360», специалисты рассказали, сколько денег нужно жителям России для того, чтобы чувствовать себя счастливыми.