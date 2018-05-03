Трамп заплатил за молчание бывшей порноактрисе

Вашингтон, 3 мая. Президент США Дональд Трамп возместил 130 тысяч долларов, которые были выплачены за молчание бывшей порноактрисе и стриптизерше Стефани Клиффорд, заявившей, что имела интимную связь с ним.

Как пишут американские СМИ, об этом рассказал юрист американского лидера, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. Напомним, ранее стало известно о якобы внебрачной связи между Трампом и Клиффорд.

Юрист Трампа Майкл Коэн рассказал, что за месяц до президентских выборов в 2016 году в США заплатил Клиффорд 130 тысяч долларов из личных средств.

Напомним, в Белом доме неоднократно опровергали слухи о внебрачных связях президента. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подчеркнула, что Трамп никогда не имел близости с Клиффорд.