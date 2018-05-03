Меня терзают смутные сомнения: эксперт указал на странности в поставках «Джавелинов» для Украины

Киев, 3 мая. Политолог Дмитрий Корнейчук отреагировал на поставку американских переносных противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» (Javelin) на Украину. Своим мнением он поделился на странице социальной сети Facebook.

Эксперт указал на странную реакцию киевских властей на поставку американских ПТРК, поскольку ранее нынешнее руководство устраивало целые «шоу» при получении какой бы то ни было помощи с Запада.

«Помните, как со слезами на глазах и при всех СМИ встречали первый балкер с углем из Пенсильвании? Теперь же, когда долгожданные «Джавелины» прибыли в ВСУ, Киев достаточно спокойно реагирует на это событие», — обратил внимание эксперт.

Корнейчук отметил, что, может быть, сделка между Вашингтоном и Киевом имеет не такой формат, как ранее планировалось, и поэтому киевские власти хотят скрыть от общественности неудобные детали соглашения.

«Какой-то источник с Госдепе говорит, что «Джавелины» отправлены. И Порошенко быстренько кивает: мол, не могу говорить детали, но «Джавелины» есть… Вот терзают меня смутные сомнения», — удивился этим странностям эксперт.

Напомним, накануне глава Украины Петр Порошенко подтвердил, что украинская армия получила американские ПТРК «Джавелин», которые призваны усилить «боевой потенциал ВСУ».