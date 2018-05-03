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Rolls-Royce представит первый внедорожник в мае
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    Rolls-Royce представит первый внедорожник в мае

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    Rolls-Royce представит первый внедорожник в мае

    Москва, 3 мая. Британская компания Rolls-Royce представит свой первый внедорожник 10 мая. Ранее машин такого класса концерн не выпускал.

    В настоящее время о внедорожнике от одного из самых дорогих производителей мира известно немного. Автомобиль получил название Cullinan в честь самого крупного алмаза, найденного еще в 1905 году, передает CarAdvice.

    Архитектура внедорожника будет аналогична выпущенному в 2017 году лимузину Rolls-Royce Phantom. В частности, как предполагают эксперты, автомобиль может получить такой же двигатель – 12-цилиндровый мотор тягой в 570 лошадиных сил и объемом в 6,75 литра, уточняет URA.RU. Также ожидается, что Cullinan будет оснащен системой полного привода, основанной на технологии xDrive от BMW.

    Автор: Василий Котов
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