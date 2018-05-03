Абрамович предстал перед швейцарским судом по иску ЕБРР

Москва, 3 мая. Российский предприниматель и миллиардер Роман Абрамович предстал перед судом в Швейцарии по делу о задолженности перед Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом сообщает информационное агентство AP.

Согласно данным агентства, сумма денежного долга возросла до 46 миллионов долларов в результате процентов и издержек. Сначала банковское учреждение требовало взыскать с олигарха 17,5 миллионов долларов, пишет «Утро.ру».

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития подал исковое заявление в отношении фирмы Runicom SA, директорами которой, по информации банка, были Роман Абрамович и Евгений Швидлер, в начале 2015 года.

Отмечается, что сумма иска включает в себя кредит, который организация выдала компании, и просроченные платежи. Как рассказали представители Runicom, задолженность была погашена еще в 1998 году.