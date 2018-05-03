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Абрамович предстал перед швейцарским судом по иску ЕБРР
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    Абрамович предстал перед швейцарским судом по иску ЕБРР

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    Абрамович предстал перед швейцарским судом по иску ЕБРР

    Москва, 3 мая. Российский предприниматель и миллиардер Роман Абрамович предстал перед судом в Швейцарии по делу о задолженности перед Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом сообщает информационное агентство AP.

    Согласно данным агентства, сумма денежного долга возросла до 46 миллионов долларов в результате процентов и издержек. Сначала банковское учреждение требовало взыскать с олигарха 17,5 миллионов долларов, пишет «Утро.ру».

    Напомним, Европейский банк реконструкции и развития подал исковое заявление в отношении фирмы Runicom SA, директорами которой, по информации банка, были Роман Абрамович и Евгений Швидлер, в начале 2015 года.

    Отмечается, что сумма иска включает в себя кредит, который организация выдала компании, и просроченные платежи. Как рассказали представители Runicom, задолженность была погашена еще в 1998 году.

    Автор: Дана Балан
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