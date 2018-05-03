ЕС не добьется равноправия в отношениях с США: Милонов отреагировал на планы Европы отменить пошлины

Евросоюз намерен добиться от США полной отмены пошлин на сталь и алюминий, планы ЕС анонсировала канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции c премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.

«Мы подчеркиваем, что считаем неоправданными все эти требования о таможенных пошлинах и что хотим добиться для себя бессрочного исключения», — заявила политик.

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что экономические отношения стран ЕС и США далеко не так сильно развиты, как взаимоотношения Европы и России.

«Если уровень экономической интеграции Евросоюза и России достаточно высок, то США менее зависимы в этом вопросе. И никто не говорит о том, что Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы темпы экономического развития стран ЕС были выше, чем у Америки. США в любом случае будут занимать позицию, которая бы способствовала защите их интересов и приносила им максимальную выгоду. Безусловно, сейчас они не пойдут на то, чтобы их партнерство со странами ЕС носило равноправный характер. К слову, руководство стран — лидеров ЕС периодически об этом заявляет, об этом говорит и [Эммануэль] Макрон и [Ангела] Меркель. Но этого равноправия нет и быть не может», — резюмировал Виталий Милонов.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп отложил введение торговых пошлин для стран Евросоюза до 1 июня 2018 года. Пошлины направлены на поддержку американских металлургов, утверждает Трамп. Размер выплат на алюминий и сталь составляет 10% и 25% соответственно. Пошлины были полностью отменены для Южной Кореи.

В свою очередь Евросоюз допустил введение ответных мер, в частности, пошлин на товары американского производства. Тем не менее, в Еврокомиссии заявили о том, что надеются на конструктивный диалог с руководством США.

В настоящий момент пошлины распространяются на все страны, кроме Австралии, Аргентины, Бразилии, Канады и Мексики, а также стран ЕС. Россия обратилась в ВТО с требованием к США компенсировать убытки, которые в связи с ними понесут отечественные производители металлов.