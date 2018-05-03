«Худшее убийство»: австрийская пресса раскрыла преступление миротворцев ООН в Сирии

Вена, 3 мая. Австрийское издание Falter раскрыло сведения о военном преступлении, совершенном миротворцами ООН неподалеку от Голанских высот в 2012 году. Материал обнародовали под заголовком «Резня на Голанских высотах». Достоянием общественности стал видеоролик, снятый самими «соучастниками убийства».

На кадрах записи можно видеть, как к блокпосту «голубых беретов» на Голанских высотах на юго-западе Сирии, недалеко от границы с Израилем подъезжает автомобиль сирийских Сил безопасности, в салоне которого находятся девять человек. Все они приветствуют «миротворцев» на английском языке, после чего продолжают ехать дальше. При этом впереди их ждет засада боевиков, о чем австрийские представители ООН прекрасно знали, но не предупредили правительственных полицейских, сознательно позволив свершиться кровопролитию. Более того, они же спокойно снимали на видео, как исламисты расстреливают сирийских сотрудников Сил безопасности.

По словам международного адвоката Манфреда Новака, всего этого можно было избежать, и это «худшее убийство». Он также пояснил, что члены подразделения ООН в момент престуления находились в демилитаризованной зоне, поэтому могут быть осуждены только австрийским судом.