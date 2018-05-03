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Житель Кузбасса утонул, пытаясь пересечь реку на автомобиле
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    Житель Кузбасса утонул, пытаясь пересечь реку на автомобиле

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    Житель Кузбасса утонул, пытаясь пересечь реку на автомобиле

    Кемерово, 3 мая. Чрезвычайное происшествие случилось в Кузбассе в деревне Краснознаменка: в реке утонул мужчина, пытавшийся переехать ее на УАЗе.

    Как передает «Газета Кемерова» со ссылкой на данные, полученные в «Правоохранительном портале Кузбасса», трагический инцидент произошел во вторник, 2 мая, в дневное время суток.

    Установлено, что 55-летний житель Новокузнецка пытался на УАЗе переехать протоку реки в деревне Краснознаменка. Тело мужчины обнаружили в автомобиле. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов и специалисты проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

    Автор: Алексей Громов
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