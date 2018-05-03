«Запад не сделал выводов»: Лавров объяснил связь между ударами по Сирии и украинской трагедией

Москва, 3 мая. Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил связь между украинской трагедией и ударами возглавляемой США коалиции по Сирии. Он подчеркнул, что правильных выводов из ситуации на Украине Запад так и не сделал.

В интервью итальянскому изданию «Панорама» глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что в разных регионах мира сегодня наращиваются усилия по развертыванию глобальной системы ПРО, возрастает «не адекватная реалиям» военная активность НАТО в Европе, продолжаются «игры с «нулевой суммой». Все это, подчеркнул Лавров, подрывает стратегическую стабильность.

«К сожалению, в Вашингтоне, Лондоне, ряде других западных столиц так и не сделали правильных выводов из украинской трагедии», — сказал глава МИД РФ.

Он добавил, что особое беспокойство вызывают пренебрежение Вашингтона и его союзников к международному праву, к уставу ООН, а также вмешательство во внутренние дела государств «вплоть до попыток свержения там правительств». В качестве примера таких действий США Лавров привел удары по Сирии 14 апреля, совершенные «под абсолютно сфальсифицированным предлогом».

«Этот акт агрессии против суверенного государства негативно повлиял на международную и региональную стабильность, сыграл на руку террористам. Зачинщики подобных акций должны, наконец, осознать, что такое безответственное поведение чревато самыми серьезными последствиями для глобальной безопасности», — обратил внимание Лавров.

Напомним, США и их союзники в ночь на 14 апреля нанесли удары по сирийским военным и гражданским объектам в ответ на якобы имевшее место применение химического оружия в Думе, в котором Запад голословно обвинил Дамаск.

Как сообщало Минобороны РФ, всего по территории Сирии было выпущено более 100 ракет, из них 71 ракету сирийская система ПВО успешно отразила.

Президент РФ Владимир Путин назвал действия Вашингтона в Сирии агрессией по отношению к суверенному государству. Он подчеркнул, что удары по САР являются помощью террористам и могут спровоцировать новую волну беженцев.