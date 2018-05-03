Россия ожидает от ОЗХО объективного расследования предполагаемой химатаки в Сирии

Москва, 3 мая. Российская сторона рассчитывает на объективное и независимое расследование ОЗХО предполагаемой химической атаки в сирийской Думе. Об этом в четверг заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянскому журналу «Панорама».

«Ожидаем, что результатом их поездок станет объективное независимое расследование, включая посещение всех объектов, имеющих отношение к утверждениям о химической атаке и к деятельности экстремистов по производству отравляющих веществ», — подчеркнул Лавров

При этом российский министр указал на то, что Москва, как могла, «содействовала работе экспертов».

Глава МИД России также напомнил, что сотрудники ОЗХО уже дважды посетили место предполагаемого использования химического оружия в Думе.

Напомним, ранее США обвинили Дамаск в «химатаке» на сирийский город Дума, расположенный в Восточной Гуте, и пригрозили силовой акцией. Российская сторона опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными.

МИД России заявил, что ключевая цель информационных вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить боевиков и бандитские формирования, а также оправдать вероятные силовые удары извне. В Генштабе ВС РФ 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химического оружия.