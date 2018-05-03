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Лавров: Ситуация в мире становится все более напряженной из-за США и их союзников
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    Лавров: Ситуация в мире становится все более напряженной из-за США и их союзников

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    Лавров: Ситуация в мире становится все более напряженной из-за США и их союзников

    Москва, 3 мая. Напряженность в международных отношениях растет из-за действий Соединенных Штатов Америки и их союзников. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянскому журналу «Панорама».

    По словам главы МИД РФ, это ведет к ситуациям, когда цена ошибки может стать глобальной. Лавров уточнил, что ситуация в мире становится напряженной и менее предсказуемой. Он добавил, что Москва неоднократно заявляла, к чему ведут действия Вашингтона.

    Он назвал напряженность результатом «непрекращающихся односторонних действий США и подмятых ими под себя некоторых западных государств».

    Лавров: Ситуация в мире становится все более напряженной из-за США и их союзников

    Автор: Анна Иванова
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