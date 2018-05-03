Лавров: Ситуация в мире становится все более напряженной из-за США и их союзников

Москва, 3 мая. Напряженность в международных отношениях растет из-за действий Соединенных Штатов Америки и их союзников. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянскому журналу «Панорама».

По словам главы МИД РФ, это ведет к ситуациям, когда цена ошибки может стать глобальной. Лавров уточнил, что ситуация в мире становится напряженной и менее предсказуемой. Он добавил, что Москва неоднократно заявляла, к чему ведут действия Вашингтона.

Он назвал напряженность результатом «непрекращающихся односторонних действий США и подмятых ими под себя некоторых западных государств».