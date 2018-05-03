 ColorsGo в Петербурге: более 300 бегунов и килограммы ярких красок. ФАН-ТВ

Свыше 300 бегунов самых разных возрастов пришли в парк имени В.И. Бабушкина, чтобы не только принять участие в забеге, но и окунуться в яркие краски. Перед старом собравшихся разогрел танцевальный коллектив «Зумба». И даже внезапно начавшийся дождь не остановил бегунов.

Они преодолевали дистанцию в два километра сквозь клубы разноцветных красок Холи, которыми их посыпали организаторы. ColorsGo – крупнейший в мире одиночный забег, традиция которого зародилась в Америке, затем ее подхватила Европа, а в 2014 году его впервые приняли в России и провели в Петербурге. Сегодня гонку поддерживают 200 городов и почти два миллиона бегунов.

«Это необычные ощущения, это не просто пробежка в парке в восемь утра. Хотя люди, как правило, в восемь утра и выходят на пробежку в два километра. Здесь у них нет скорости, главная задача — получить удовольствие, — рассуждает организатор Красочного забега ColorsGo, Елена Комарова. — Они видят таких же людей вокруг себя, и в самый неожиданный момент подбегают и обсыпаются краской. Такие радостные и счастливые прибегают к концу!»

«Я пришел сюда с любимой девушкой и со своим сыном. Они так хотели поучаствовать, обсыпаться краской, — делится с корреспондентом ФАН-ТВ участник забега Дмитрий Титов. – И, самое главное, у нас в Питере так мало веселых красок! А на этом празднике мы все эти краски получаем, это просто потрясающе».