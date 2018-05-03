Лавров объяснил, кому выгодно использовать и «сливать» курдов в Сирии

Москва, 3 мая. Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, кто использует курдов в Сирии в своих целях, затем «сливая их». По его словам, это делают те, кто разжигал их сепаратизм. Россия, как подчеркнул министр, никого в сирийском конфликте в своих узкокорыстных целях не использует.

«Российские военные, находясь на сирийской территории по приглашению законного правительства этой страны, всемерно способствовали ликвидации военно-политического очага терроризма в лице запрещенной в РФ группировки ИГИЛ»1, — напомнил Лавров в интервью итальянскому журналу «Панорама».

Вопросы о «сливе» курдов, как заметил глава МИД РФ, следует задавать не Москве, а тем, кто «разжигает сепаратистские настроения, притворно обещая свое покровительство», кто препятствует восстановлению контроля законного правительства арабской республики над обширными частями страны, а также тем, кто поощрял курдов к объявлению в одностороннем порядке «федерации».

Именно те, кто занимался формированием ее силовых структур с функциями, входящими в исключительную компетенцию Сирии, и должен отвечать на эти вопросы, уверен Лавров.

Министр также подчеркнул, что курдские отряды народного ополчения приложили огромные усилия в деле разгрома террористов в стране, действуя при этом как неотъемлемая часть сирийского общества, пишет РИА Новости.

«Россия последовательно выступает за то, чтобы в определении постконфликтного будущего Сирии курды участвовали наравне с другими этнорелигиозными составляющими народа этой страны», — добавил он.

1 Организация запрещена на территории РФ.