Меню
Новости Сирии
Лавров объяснил, кому выгодно использовать и «сливать» курдов в Сирии
Общество
Нового главу Ижевска будут выберут по конкурсу
Следующая новость
Загрузка...

    Лавров объяснил, кому выгодно использовать и «сливать» курдов в Сирии

    380

    Лавров объяснил, кому выгодно использовать и «сливать» курдов в Сирии

    Москва, 3 мая. Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, кто использует курдов в Сирии в своих целях, затем «сливая их». По его словам, это делают те, кто разжигал их сепаратизм. Россия, как подчеркнул министр, никого в сирийском конфликте в своих узкокорыстных целях не использует.

    «Российские военные, находясь на сирийской территории по приглашению законного правительства этой страны, всемерно способствовали ликвидации военно-политического очага терроризма в лице запрещенной в РФ группировки ИГИЛ»1, — напомнил Лавров в интервью итальянскому журналу «Панорама».

    Вопросы о «сливе» курдов, как заметил глава МИД РФ, следует задавать не Москве, а тем, кто «разжигает сепаратистские настроения, притворно обещая свое покровительство», кто препятствует восстановлению контроля законного правительства арабской республики над обширными частями страны, а также тем, кто поощрял курдов к объявлению в одностороннем порядке «федерации».

    Именно те, кто занимался формированием ее силовых структур с функциями, входящими в исключительную компетенцию Сирии, и должен отвечать на эти вопросы, уверен Лавров.

    Министр также подчеркнул, что курдские отряды народного ополчения приложили огромные усилия в деле разгрома террористов в стране, действуя при этом как неотъемлемая часть сирийского общества, пишет РИА Новости.

    «Россия последовательно выступает за то, чтобы в определении постконфликтного будущего Сирии курды участвовали наравне с другими этнорелигиозными составляющими народа этой страны», — добавил он.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ярослава Замысловатова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.