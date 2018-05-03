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Лавров: США ведут курс на развал Сирии
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    Лавров: США ведут курс на развал Сирии

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    Лавров: США ведут курс на развал Сирии

    Москва, 3 мая. США фактически ведут курс на развал Сирии, продолжая активно «обустраиваться» на восточном берегу Евфрата, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Он напомнил, что Вашингтон неоднократно заявлял, что его единственной целью в Сирии якобы является изгнание террористов из САР, однако данные заявления не соответствуют действительности.

    «На практике США сейчас активно обустраиваются на восточном берегу Евфрата, фактически ведут курс на развал Сирии», — подчеркнул Лавров в интервью итальянскому изданию «Панорама».

    Лавров: США ведут курс на развал Сирии

    Он отметил, что такой курс Вашингтона поддерживают и отдельные союзники США. Глава российского внешнеполитического ведомства на примере Сирии обратил внимание на то, что действия и слова Вашингтона расходятся.

    «К сожалению, мы часто сталкиваемся с ситуацией – причем применительно не только к российско-американским отношениям, но и к другим международным темам, – когда звучащие в Вашингтоне заявления не соответствуют реальным действиям», — заметил Лавров.

    Напомним, ранее стало известно, что в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров обсудит ситуацию в Сирии с коллегой из Иордании Айманом ас-Сафади.

    Автор: Василий Котов
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