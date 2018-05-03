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Патриарх Кирилл проведет панихиду по жертвам трагедии в «Зимней вишне»
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    Патриарх Кирилл проведет панихиду по жертвам трагедии в «Зимней вишне»

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    Патриарх Кирилл проведет панихиду по жертвам трагедии в «Зимней вишне»

    Кемерово, 3 мая. Патриарх Кирилл проведет панихиду по жертвам трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», трансляцию покажут в прямом эфире на федеральных и региональных телеканалах.

    Панихиду по погибшим в «Зимней вишне» проведёт Патриарх Кирилл, трансляцию из Знаменского собора можно будет увидеть 3 мая, на 40-ой день после страшной трагедии, на федеральных и региональных каналах, передает «Газета Кемерова».

    Так, на телеканалах «Россия 24», «СТС-Кузбасс» (21 канал), «Кузбасс 24», «Мой город» (Кемерово), «ПРО Жизнь» (Прокопьевск), «Июнь» (Междуреченск) и на сайтах ctc-kuzbass.ru, vesti42.ru прямая трансляция начнется 16:50 часов дня, передает пресс-служба администрации области.

    Автор: Алексей Громов
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