Сирия: Ларов объяснил, почему скрыть следы химической атаки в Думе было бы невозможно

Москва, 3 мая. Обвинения в попытках утаить некие следы химической атаки, якобы имевшей место в сирийском городе Дума, абсурдны, ликвидация таких следов в условиях разрушенной застройки невозможна. Об этом заявил глава дипломатического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров в интервью итальянскому изданию «Панорама».

Российский министр подчеркнул, что также абсурдными являются «последующие обвинения в том, что российские военнослужащие якобы затянули выезд экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), а сами тем временем зачистили место».

«Любой специалист подтвердит: уничтожить следы химической атаки в условиях разрушенной застройки невозможно — вещества проникают глубоко в почву, в стены зданий», — объяснил глава МИД России.

Напомним, ранее Вашингтон обвинил Москву и Дамаск в препятствовании доступу инспекторов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в сирийскую Думу.

Ранее ОЗХО подтвердила, что на атакованных коалицией США 14 апреля объектах в Сирии не было химического оружия. Дамаск ликвидировал все химическое оружие три года назад и с тех пор его не производил. США обвиняют сирийские власти в якобы применении отравляющего оружия, но ни разу не предоставили никаких доказательств на этот счет.