Сирия: боевики в Эр-Растане согласились капитулировать и передать оружие САА

Дамаск, 3 мая. Боевики в городе Эр-Растан, который расположен севернее Хомса в Сирии, согласились капитулировать и передать оружие сирийской армии.

Об этом пишет «Русская весна», ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что в среду завершилась встреча по анклаву боевиков в Эр-Растане. В результате переговоров боевики согласились капитулировать, а тяжелое и среднее вооружение передать САА. По данным издания, все боевики, решившие вернуться к нормальной жизни, смогут воспользоваться амнистией.

Остальных членов незаконных вооруженных формирований с семьями будут эвакуировать в Идлиб и Джараблус – это район на границе с Турцией. Первый конвой отправится в Идлиб уже в субботу.