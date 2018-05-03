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Политика
Сирия: боевики в Эр-Растане согласились капитулировать и передать оружие САА
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    Сирия: боевики в Эр-Растане согласились капитулировать и передать оружие САА

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    Сирия: боевики в Эр-Растане согласились капитулировать и передать оружие САА

    Дамаск, 3 мая. Боевики в городе Эр-Растан, который расположен севернее Хомса в Сирии, согласились капитулировать и передать оружие сирийской армии.

    Об этом пишет «Русская весна», ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что в среду завершилась встреча по анклаву боевиков в Эр-Растане. В результате переговоров боевики согласились капитулировать, а тяжелое и среднее вооружение передать САА. По данным издания, все боевики, решившие вернуться к нормальной жизни, смогут воспользоваться амнистией.

    Остальных членов незаконных вооруженных формирований с семьями будут эвакуировать в Идлиб и Джараблус – это район на границе с Турцией. Первый конвой отправится в Идлиб уже в субботу.

    Сирия: боевики в Эр-Растане согласились капитулировать и передать оружие САА

    Автор: Анна Иванова
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